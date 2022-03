Sueca exhibirà fotos i una part de la col·lecció d’art inèdita de Fuster

L’Ajuntament de Sueca i la direcció de l’Espai Joan Fuster van presentar ahir el programa commemoratiu del centenari del naixement de l’escriptor, que inclou una exposició sobre el fons artístic de l’assagista que “permetrà contemplar obres que, per problemes d’espai, no havien pogut ser exposades fins ara”, segons va avançar Salvador Ortells, director de l’Espai Fuster.

La presentació del llibre Joan Fuster i Sueca, coeditat per l’Ajuntament i Edicions 96 i obra de Francesc Pérez Moragón i Salvador Ortells, ha sigut el preàmbul d’un cicle que oferirà l’exposició “El fons d’art de Joan Fuster. Una visió inèdita”, comissariada per Enric Alforja i Aida Ferri i que podrà visitar-se del 25 de març al 2 d’octubre.

Influència mútua

Així mateix, s’ha preparat el documental Imatges i paraules, de Salvador Ortells i Manuel Granell, “en el qual es reflecteix la vertadera influència que ha tingut Fuster en Sueca i Sueca en Fuster, i la importància que té hui dia l’Espai Joan Fuster a la ciutat”, va dir Vladimir Micó, regidor de Cultura, que hi preveu una afluència de 15.000 visites, 5.000 de les quals serien d’escolars.

Ortells ha agraït la implicació de l’Ajuntament en la celebració de l’Any Joan Fuster i ha remarcat la importància d’actualitzar les activitats que ofereix l’Espai Joan Fuster després de cinc anys de funcionament.

També s’ha previst un curs formatiu per al professorat, titulat “La crítica cultural en l’obra de Joan Fuster” i coordinat per Salvador Ortells i Empar Tur, amb la col·laboració del Centre de Formació i Recursos del Professorat (CEFIRE) de Gandia. La setmana passada es va presentar la nova aula didàctica infantil de l’Espai Joan Fuster, dirigida a xiquets i xiquetes d’entre 0 i 6 anys. Micó també va al·ludir ahir a la presentació del llibre Abans que el sol no creme, de Joan Fuster i amb pròleg d’Ortells i il·lustracions de l’artista local Sime Llícer.