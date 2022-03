Cauen enderrocs d'un edifici sobre una carpa fallera a Marxalenes

El vent a València està provocant alguns problemes amb les falles a mitjan plantar. Les ratxes d'aire són les pitjors enemigues dels monuments, que poden trontollar i fins i tot caure si no tenen els suficients contrapesos o si les ratxes, com es preveu, són fortes. De fet, les autoritats han instat aquest matí a incrementar les zones de seguretat davall dels monuments per la previsió de possibles caigudes de rematades.

No obstant això, malgrat les infaustes previsions per a la setmana fallera, un colp de sort ha volgut que la caiguda d'enderrocs sobre una carpa fallera s'haja saldat sense problemes majors. Els Bombers de València han acudit al número 14 del carrer Guillem Ferrer, al barri de Marxalenes, per a retirar part dels enderrocs que s'han després d'una façana.

Els enderrocs, de xicoteta grandària, han caigut sobre la carpa fallera que està instal·lada a aquesta altura de la via esmentada. Per sort, la presència de la carpa ha evitat que impacten contra vehicles i, amb major fortuna, que a aquesta hora no hi haguera congregació de fallers també ha sigut vital.