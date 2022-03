Esmorzar de germanor entre les falleres majors de Benetússer

Que l'amor per les falles uneix i crea una germanor especial no és una utopia. Així ho han demostrat aquest matí les falleres majors de quatre comissions de Benetússer que han quedat per a fer el típic esmorzar valencià junt amb la màxima representant de la JLF, Alba Gómez, en un bar de la localitat per a poder compartir les seues emocions en el dia de la plantà abans que comence la setmana fallera.

En la taula es trobaven Susana Yamas, de la Falla Doctor Vicente Navarro Soler, Mari Herrera de la falla Literato Azorín, Lorena Vilanova d'El Rajolar i Sandra Molina de Lepanto. "Falten les falleres majors de Joventut i Barri L'Estació, que no han pogut vindre perquè treballaven", adverteix una d'elles, deixant entendre que entre totes hi ha una gran amistat, independentment de la diferència d'edat que hi ha entre elles.

"Ens duem totes molt bé. La pandèmia fins i tot ha fet que fem més pinya, perquè entre nosaltres entenem com ho hem passat", assenyala Alba Gómez, que recorda. "Em van triar en 2019 i ací seguisc, a veure si per fi podem celebrar unes falles com cal, si l'oratge ho permet, clar!".

Després de l'esmorzar, cadascuna ha tornat a la seua comissió a seguir l'evolució de la plantà, encara que confien a tornar a trobar-se en alguns dels actes conjunts com l'ofrena o la recollida de premis. "Hi ha rivalitat, però sana, la veritat és que a totes ens uneix la nostra passió per la festa", reconeixen.