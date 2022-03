Incendiada la nau en la qual s'emmagatzemaven els ninots a Alberic

La nau que emmagatzemava bona part dels ninots d'Alberic que haurien d'haver cremat en 2020 quan es va decretar l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus que va obligar a suspendre el programa festiu ha patit un incendi aquest matí. Algunes estructures falleres han quedat afectades, per la qual cosa la desolació ha arribat a les sis comissions falleres del municipi.

L'emergència per l'incendi es va activar quan passaven sis minuts del matí. Els parcs de bombers d'Alzira i Xàtiva van ser alertats immediatament, per la qual cosa l'incendi va poder extingir-se vint minuts després. A les 08.27 es va considerar controlat. El magatzem està situat al carrer Olivera. S'estan investigant les causes que van originar el foc. "Hi ha hagut poca afectació", han assegurat fonts del Consorci de Bombers