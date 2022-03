L'Ajuntament reubicarà tots els actes pirotècnics suspesos

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha explicat que, malgrat les suspensions de disparades pirotècniques que les condicions atmosfèriques puguen ocasionar, “l'Ajuntament reubicarà, al llarg de tot l'any, la mascletà de hui i la resta d'activitats pirotècniques que pogueren ser suspeses”. L'edil ha recordat que, “des d'aquest Govern, hem apostat molt per la pirotècnia; de fet, durant els anys 2020 i 2021 es va invertir tot el pressupost previst per a això, i en 2022 continuarem fent-ho, si bé encara no es pot establir quan”.

Les previsions de vents fins a 35 quilòmetres per hora han desaconsellat la disparada de la mascletà de hui, que estava a càrrec de l'empresa pirotècnica Zarzoso, d'Altura. Demà hi ha prevista una nova mascletà, a càrrec de Ricasa, que també està ara mateix sota l'amenaça del vent.