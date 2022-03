Retencions al port de València per la vaga del transport

La vaga del transport convocada pels sindicats minoritaris està provocant retencions en l'accés al port de València. Des de primera hora del matí, els piquets han estat informant els transportistes de l'atur indefinit als principals polígons de la Comunitat Valenciana. Segons fonts empresarials, el treball s'està desenvolupant amb normalitat a la majoria dels polígons. La zona on està tenint més incidència és al port de València.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha apel·lat a la "calma i la serenitat" davant l'atur indefinit iniciat aquest dilluns per transportistes de mercaderies, que ara com ara no està tenint "massa incidència", i ha assegurat que el proveïment de subministraments "està garantit", encara que ha admés que la vaga "tindrà un impacte". "No fem una crida a l'alarma o a la confusió perquè no estem en un moment en el qual s'hagen d'introduir més incerteses per a la ciutadania", els ha retret la ministra als transportistes davant els seus advertiments sobre una possible falta de proveïment pels aturs iniciats per a protestar per la pujada de combustibles i les seues condicions laborals.

La titular de Transports ha assegurat que l'atur no està tenint "massa incidència" fins al moment, encara que ha remarcat que el seu departament està fent-ne un seguiment "exhaustiu", coordinat amb el Ministeri de l'Interior. "La situació està controlada", ha emfatitzat la titular de Transports.