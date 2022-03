El 'Gegant de Sal', un tità de l'esperança a Moraira

Munic, Capri, Tolosa de Llenguadoc, València i Moraira. Aquest ha sigut el periple del Gegant de Sal, la monumental escultura de Coderch i Malavia. I ha arribat a Moraira en una data molt simbòlica: el segon aniversari de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia de la covid-19. L'escultura és un cant a l'esperança i a la fortalesa de l'ésser humà per a sobreposar-se als grans cataclismes. Centenars de veïns i turistes s'estan acostant a l'esplanada del Castell des del dissabte per a admirar aquest colós de ferro.