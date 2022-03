La Generalitat recupera el control de la Ciutat de la Llum després del vistiplau de Brussel·les

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que l'Administració valenciana recuperarà a partir de l'1 de juliol el control "total" de la Ciutat de la Llum "després de set anys de negociació" i rebre l'autorització de la Unió Europea.

La gestió l'assumirà la Societat de Projectes Temàtics i, d'aquesta manera, es recuperarà el control total dels actius "sense limitacions ni restriccions de les activitats econòmiques" del complex. Així mateix, Puig ha assenyalat que les instal·lacions s'usaran per a projectes audiovisuals i cinematogràfics i que hi haurà un "reposicionament" d'altres activitats.

"És un punt de partida per a recuperar l'activitat de les instal·lacions després de la liberalització de les restriccions. Aquest complex es va fer per a la indústria audiovisual, però les coses no es van fer bé i hi va haver unes conseqüències", ha asseverat Puig, qui ha confirmat que hi havia "moltes empreses interessades" perquè "estava molt ben considerat", però no es podien fer activitats relacionades amb el cinema "per la norma de competència".

L'objectiu és que siga generador d'ocupació i d'oportunitats per a tota la Comunitat Valenciana

Així mateix ha especificat que s'ha optat per recuperar el control d'aquest complex "amb l'objectiu que siga generador d'ocupació i d'oportunitats per a la ciutat d'Alacant i tota la Comunitat Valenciana".

Finalment, ha agregat que hi ha una "voluntat d'acord" per a instal·lar a la Ciutat de la Llum la seu d'Euronews.