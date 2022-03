Ricardo Caballer venç el vent amb una mascletà històrica

La mascletà de hui 15 de març, de nova generació de Ricardo Caballer, va triomfar a la catedral de la pólvora i va véncer el vent. Fins a última hora hi va haver perill real que l'espectacle no se celebrara per les fortes ratxes de vent, però al final els Bombers de València van donar permís perquè es poguera disparar i a partir de les 14 hores va arrancar un esdeveniment esperat amb gran expectació.

Així ha sigut la mascletà de hui 15 de març Sens dubte, va ser un fet històric perquè Caballer va disparar una mascletà de nova generació, sense metxes, i accionada de manera elèctrica totalment. Tal com havia anunciat el pirotècnic, aquesta mascletà next gen es va disparar "des de tots els punts de la plaça en tot moment. Una part al voltant d'aquesta i l'altra ocupant la plaça íntegrament". Tot el conjunt estava programat íntegrament, "amb ni més ni menys que 229 quilos de material, 4834 línies i una duració exacta". Tot el conjunt estava programat íntegrament, "amb ni més ni menys que 229 quilos de material, 4.834 línies i una duració exacta". De fet, es va prolongar durant 6 minuts i 4 segons. De fet, es va prolongar durant 6 minuts i 4 segons. L'objectiu de Caballer amb aquesta aposta pirotècnica és "canviar la concepció de la mascletà que tenim fins ara. Volem canviar aquest concepte tant en el seu muntatge com en la seua execució", havia avançat en els dies previs. L'especialitat de Pirotècnia Ricardo Caballer, S.A. són els grans esdeveniments, els espectacles piromusicals i una àmplia gamma de productes d'efectes especials dissenyats per a parcs temàtics. Disparades importants 2021: Espectacle pirotècnic cremà Falles setembre 2021.

Pirodigital en la Nit del Foc de Gandia.

Gran Castillo de Fuegos Artificiales de Fuenlabrada.

Tres castells simultanis a Sueca.

Grans disparades a Quart de Poblet, Godella, Mislata, Xeraco, Gata o Massalfassar.