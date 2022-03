Mor un càmera de Fox News després de ser tirotejat als afores de Kíiv

La cadena estatunidenca Fox News va anunciar aquest dimarts la mort als afores de Kíiv del seu operador de càmera Pierre Zakrzewski, de 52 anys, durant la cobertura de la guerra d'Ucraïna, durant la qual també va ser ferit el seu company, Benjamin Hall.

"Amb gran tristesa i pesar compartim les notícies de la mort aquest matí del nostre benvolgut camerògraf Pierre Zakrzewski. Pierre va morir a Horenka, als afores de Kíiv", va indicar en un comunicat Suzanne Scott, consellera delegada de la cadena.

Scott va explicar que ambdós reporters, que es trobaven a Ucraïna des del principi de febrer, estaven recaptant informació dilluns quan el seu vehicle va rebre tirs.

Zakrzewski era un veterà reporter de guerra que va cobrir múltiples conflictes bèl·lics, entre altres els d'Iraq, Afganistan i Síria.

"La seua passió i talent com a periodista eren inigualables (...) Hui és un dia dur per a Fox News i per a tots els reporters que arrisquen les seues vides per a donar les notícies", va recalcar Scott.

Hall, per la seua banda, segueix hospitalitzat a Ucraïna, encara que no s'ha precisat la gravetat de les seues ferides.

Quatre periodistes morts

Amb Zakrzewski, hi ha ja confirmats almenys quatre periodistes morts en el conflicte ucraïnés, segons va informar aquest dimarts la comissionada de Drets Humans del Parlament d'Ucraïna, Liudmyla Denisova, que va responsabilitzar les tropes russes d'aquests successos.

Els altres tres reporters morts són el corresponsal militar ucraïnés Viktor Dubtar (mort durant els combats prop de Mikolàiv), el camerògraf del canal de televisió ucraïnés Yevhen Sakun, mort durant els atacs amb míssils a Kíiv, i el periodista documental estatunidenc Brent Renaud, que va caure en un lloc de control a Irpin, regió de Kíiv.