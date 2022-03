La renovació de Guillamón fins a 2026 està tancada

La renovació d'Hugo Guillamón està tancada. Les negociacions entre el València i el jugador han arribat a bon port després de mesos de converses entre les dues parts. El club ha donat l'OK a l'última proposta econòmica del futbolista. No hi ha més detalls per resoldre. L'acord és total. De fet, segons ha pogut saber SUPER, els advocats ja han començat a redactar aquesta setmana els contractes amb les condicions definitives. Només queda la signatura. El de l'Eliana està tranquil, il·lusionat i a l'espera que Anil Murthy (va viatjar per qüestions personals) torne a la ciutat. Una vegada torne el president i l'agenda del jugador ho permeta (el dilluns se'n va amb la Sub-21), la renovació es farà oficial.

Guillamón, que finalitzava contracte el pròxim 30 de juny de 2023, signarà per les tres pròximes temporades fins a 2026. El contracte és curt com volia el jugador i entrarà en vigor des de ja. Tindrà una fitxa concorde al seu actual rol en l'equip. El seu contracte de 2020 s'havia quedat desfasat. Hugo fa el salt a un escaló salarial mitjà de la plantilla. La seua fitxa serà ascendent. Cada temporada cobrarà més independentment dels objectius aconseguits. La clàusula de rescissió es manté en 80 milions d'euros. La mateixa que tenia quan el València el va renovar per primera vegada.