La Safor manté viva la solidaritat amb Ucraïna

Resposta ciutadana. Diverses desenes de ciutadans de Barx, amb l'alcalde Miguel Donet al capdavant, van participar aquest dissabte en una manifestació pels carrers de la localitat per a reclamar la fi de la invasió russa i la solidaritat dels veïns amb Ucraïna. És només una de les moltes mostres de resposta ciutadana que s'han produït als municipis de la Safor, perquè, a més, de Barx ja ha eixit un carregament amb productes de primera necessitat en direcció a Ucraïna. El mateix pot dir-se de Gandia i de Tavernes de la Valldigna, on els seus veïns han donat tones de béns per a auxiliar els milions de persones que han quedat atrapades a les ciutats ucraïneses, en alguns casos envoltats per l'exèrcit rus. En les dues imatges inferiors, els alcaldes de Gandia i de Tavernes, als centres de recollida d'aquest material.