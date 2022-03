Segueix en descens la presència de covid en aigües residuals en plenes Falles

La presència de covid-19 en les aigües residuals de València continua la tendència a la baixa en plenes festes falleres. Així es desprén de l'última anàlisi feta per l'empresa Global Omnium en virtut del conveni signat amb l'Ajuntament de València, la qual cosa confirma les previsions realitzades per la regidoria de Cicle Integral de l'Aigua que situen la ciutat cada vegada més prop d'aconseguir el punt vall de l'última onada.

“Estem registrant valors similars als que registràvem a la fi d'octubre i principis de novembre. La situació és bona, és comparativament favorable. Començàvem la setmana de Falles amb una bona situació. Cal no oblidar que la pandèmia segueix ací, que tan sols tenim una restricció que és portar la mascareta en determinades situacions, i necessitem que es complisca al màxim per a no tornar a una situació desfavorable. Aquesta setmana és important per a València tant econòmicament com anímicament, i estem segurs que tota la comunitat fallera i tots els veïns i les veïnes de la ciutat de València actuaran amb responsabilitat com ho han fet durant tots aquests mesos”, ha indicat la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía.

"Hi ha hagut un descens de restes genòmiques des de febrer del 33 al 50 %"

Valía ha apuntat que els resultats aporten “bones dades pel que fa a la concentració de restes genòmiques de coronavirus a la ciutat”. “Mantenim un ritme de descens molt pronunciat, entre un 33 i un 50 % des de febrer”, ha precisat. Pel que fa a la situació dels barris, les zones de Trànsits i el Saler són les que presenten valors més elevats que la mitjana de la ciutat. Els segueixen també, encara que amb valors menys elevats, zones de Malilla, Malva-rosa, Natzaret, la Punta i Jesús.

"Cal continuar tenint en compte les recomanacions sanitàries"

Malgrat les bones dades, Valía ha recordat que el coronavirus continua estant present i ha apel·lat a la responsabilitat amb la qual els valencians estan responent des de l'inici de la crisi sanitària. “Hem de continuar atenent les recomanacions sanitàries i usar les mascaretes en aquells espais en els quals hi haja aglomeracions i no es puga mantindre distància entre les persones, com en les mascletades.