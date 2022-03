El vent passa factura a les falles de Morvedre

El vent continua donant mal de cap a les comissions falleres del Camp de Morvedre.

Encara que es van fer esforços extra per a reforçar-ne la subjecció, les fortes ratxes van arribar a tal extrem aquesta matinada al Port de Sagunt que a l'avinguda Camp de Morvedre es va arribar a témer per la caiguda d'una falla de Secció Especial, Eduardo Merello, la qual cosa va fer intervindre la Policia Local, com han confirmat fonts policials.

En La Palmereta, també s'han notat especialment els seus efectes perquè ha fet malbé la proposta més innovadora de la falla infantil, en afectar la cartelleria i impedir que tinguera uns pictogrames interactius en què es podien sentir contes contats pels mateixos integrants de la comissió. "Ha quedat una falla diferent", explicaven des de l'entitat.

L'empremta del vent, en qualsevol cas, es pot veure en molts monuments, amb els desperfectes que presenten alguns ninots.

També va fer falta molta tenacitat per a treballar amb l'arena mullada, sobretot a l'hora de decorar, i bones dosis de paciència per a llevar els tolls.

No obstant això, l'important és que totes les comissions de la comarca van poder tirar avant la plantà i acabar a temps, abans que el jurat començara hui a avaluar els monuments a les 8 del matí.