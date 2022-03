El coronavirus encara circula en nivells de risc alt o molt alt en un terç de municipis

Malgrat la baixada generalitzada de la incidència del coronavirus des de finals de gener, el SARS-CoV-2 encara continua circulant en nivells de risc alt o fins i tot extrem en 170 municipis valencians, un de cada tres. Així s'extrau de les dades d'incidència del virus per territoris que ofereix la Conselleria de Sanitat i que, en aquesta ocasió, compilen els nous contagis detectats en cinc dies i no en quatre: des de divendres passat dia 11 fins al dimarts 15 de març. Segons aquestes dades, a la Comunitat Valenciana s'han registrat en aquests cinc dies 6.827 nous contagis de covid-19 en 321 municipis diferents. Les xifres estan per damunt de les registrades la setmana passada, encara que cal tindre en compte que sumen un dia més de contagis (el dimarts) que fins ara no es comptabilitzaven.

Com és habitual, les ciutats més poblades són les que més contagis notifiquen. Així, València capital ha registrat 1.306 nous casos en aquests cinc dies (davant dels 937 dels quatre dies de la setmana anterior). Segueix Alacant amb 419 positius registrats i Elx amb 270. En quarta posició es cola, fins i tot per davant de poblacions amb més habitants, Manises, que ha comptabilitzat 191 nous contagis en cinc dies, quasi quatre vegades més que els registrats la setmana passada. Completen el llistat de les deu poblacions amb més notificacions Castelló amb 159 casos, Alzira amb 115, Benidorm i Oriola amb 114, Torrent amb 108 i Sueca amb 102. En totes les localitats els casos són més que els registrats la setmana passada, encara que el dia extra explica en gran part aquesta diferència, però no en el cas de Manises.

La incidència del virus ha caigut de manera generalitzada (a l'espera que es confirme el repunt de casos que es va començar a veure ahir dimarts), però encara hi ha 170 municipis en els quals la circulació del virus és preocupant. Hi ha 106 municipis en els quals la incidència del virus respecte a la quantitat d'habitants està en nivells de risc alt (entre 300 i 500 casos per 100.000 habitants). Entre aquests estaria encara València capital amb una incidència de 308 casos i Alacant, amb una taxa de 368. N'hi ha 64 més en els quals la circulació està en nivells de risc extrem (per damunt de 500 casos per 100.000 habitants). Entre aquests, hi ha una vintena de localitats amb taxes disparades per damunt de 1.000 casos, però són totes poblacions xicotetes en les quals uns pocs casos fan que l'indicador es dispare.

Davant d'aquest terç de poblacions en major risc, hi ha un 68 % de municipis valencians en els quals la circulació del virus ja està en nivells de risc mitjà, baix o fins i tot en els quals es considera que la pandèmia està controlada. Castelló, amb una IA de 296, estaria entre aquests.