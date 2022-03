Les falles de Gandia suspenen les cercaviles i celebraran els premis a cobert

El mal oratge, com era d'esperar, ha obligat la Federació de Falles de Gandia a modificar els actes que estan previstos per a aquesta vesprada a la ciutat. Les grans damnificades, com és lògic, són les cercaviles, que queden suspeses per complet, tant la del Bateig Faller com la posterior per a la celebració del lliurament de premis. L'acte religiós, com que se celebra a cobert, no es modifica i arrancarà a les 17 hores.

Sí que experimenta canvis, no obstant això, el lliurament de premis. La plaça Major no és el lloc ideal per a dur a terme l'acte enguany. Per això, des de fa uns dies, l'executiva de la Federació de Falles tenia previst un pla B que passa perquè se celebren al pavelló poliesportiu del Raval. Cada comissió es desplaçarà fins al lloc pels seus propis mitjans, ja que no hi haurà cercavila i la previsió és que arranque entre les 18 i les 18.15 hores. La decisió, encara que estava tot previst, s'ha pres després d'una reunió entre els membres de la Federació de Falles, la Policia Local i membres de l'Ajuntament de Gandia, on s'ha estudiat la situació i, després d'avaluar la previsió de cara a aquesta vesprada, s'ha optat per l'opció de recórrer al pla B.