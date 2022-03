El mal oratge fa cancel·lar les mascletades falleres de Sagunt

La Regidoria de Festes i Cultura Popular de Sagunt ha decidit cancel·lar les mascletades previstes per a hui dimecres al Port i demà a Sagunt, després de la circular remesa des de l'Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat. Aquesta comunicació recomana «parar especial atenció a la seguretat» en la celebració d'espectacles pirotècnics que incloguen foc aeri, atesa la previsió meteorològica anunciada.

«Hem decidit suspendre-les perquè hi ha una previsió de vents d'entre 30 i 40 km/h, segons Aemet, i la normativa diu que amb ratxes fortes no es pot disparar foc aeri», explica la regidora Asun Moll, tenint en compte que la mascletà que es dispara és terrestre i aèria. «Les ratxes de vent és el més perillós per a una mascletà amb foc aeri», reitera.

La circular de l'Agència d'Emergències diu que «és possible que s'arribe a nivells taronja d'aquests fenòmens, superant ratxes de 70 km/h i pluges persistents al sud de València i nord d'Alacant, que podran afectar els actes relacionats amb la setmana fallera, especialment en les zones pròximes a la costa». A més, recomana tindre en compte que, «encara que no se superen els llindars d'avís, en nivell verd també hi pot haver ratxes de vent de 40 a 60 km/h amb afectació als actes que se celebren durant aquests dies». Per això se sol·licita als ajuntaments «parar especial atenció a la seguretat dels espectacles pirotècnics i a la integritat estructural dels monuments fallers».

«És de responsabilitat ajornar-les per a un altre moment per seguretat», agrega l'edila. Aquesta decisió de l'ajuntament s'ha pres amb l'ànim de preservar la salut de les persones assistents i, ja que la previsió meteorològica indica que hi haurà mal oratge durant tota la setmana fallera, Moll ha indicat la possibilitat d'emplaçar les dues mascletades al 9 d'Octubre, o abans si l'ocasió ho permet.

«Les festes són per a gaudir-les i no volem que puguem passar a una situació desagradable de risc o una desgràcia en pocs minuts. Gaudirem d'això en un altre moment i, com sempre, demanem responsabilitat per a tots els actes, tant els que organitza l'ajuntament com per als que puguen organitzar uns altres col·lectius», afig Moll. A causa de les condicions climàtiques adverses, s'ha fet necessari també prendre unes altres mesures addicionals com l'augment del perímetre pròxim als monuments fallers.