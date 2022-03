Ucraïna i Rússia aborden un pla de 15 punts per a acabar amb la guerra

Rússia i Ucraïna es troben negociant sobre la base d'un pla de pau de 15 punts per a acabar amb una guerra que aquest dimecres compleix 21 dies d'atacs. Entre els termes d'aquestes converses per a posar fi al conflicte armat, s'inclou la renúncia d'Ucraïna a entrar en l'OTAN, la neutralitat d'aquest país, similar a la de Suècia o Àustria, així com la limitació de les forces armades a canvi d'establir garanties de seguretat, segons informa 'Financial Times'.

Després de diversos intents fallits d'alto el foc i contactes entre les delegacions russa i ucraïnesa, els mandataris dels dos països negocien ara algun tipus d'acord perquè cessen les hostilitats en una Ucraïna colpejada en aquest moment pels bombardejos i l'èxode de milions de refugiats cap a les nacions veïnes i la resta de països europeus. El Govern de Rússia ha plantejat a més aquest dimecres solucionar els recels de seguretat derivats d'Ucraïna amb un potencial compromís en el qual aquest últim país accedisca a ser neutral, en línia amb les doctrines actuals de països com Suècia i Àustria, que no tenen cap base estrangera en el seu territori. El cap de la delegació russa en les converses amb Ucraïna, Vladimir Medinski, ha plantejat aquesta possibilitat aquest dimecres, i el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, l'ha donada per bona. Peskov ha confirmat que és una opció que està sobre la taula i que, a ulls de Moscou, suposaria "un cert compromís" per part de Kíiv. Madinski ha explicat davant els mitjans que Rússia aspira al fet que Ucraïna siga un país "pacífic, neutral i amistós". En aquest sentit, ha defensat que Ucraïna ja va accedir a la neutralitat després de la ruptura de la Unió Soviètica i que seria ara, amb el seu acostament a l'OTAN, quan voldria trencar-la, informen les agències russes.