Valuosa victòria a Venècia que deixa a un pas la Final Four

El València Basket va aconseguir una valuosa victòria al Palasport Taliercio de Venècia (57-61), en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup Women. Novament, l'equip de Rubén Burgos es va imposar a l'Umana Reyer, rival contra el qual fa un any va conquistar el títol, i s'emporta una renda de quatre punts amb vista al partit de tornada del diumenge 20 a la Fonteta, escenari en el qual es decidirà la classificació per a la Final Four. Celeste Trahan-Davis i Ángela Salvadores, amb 12 punts, van ser les màximes anotadores del València BC.

El partit va arrancar amb nervis en els dos costats, però van ser les italianes les que millor els van controlar. Les pèrdues i imprecisions van oferir un primer quart que va acabar amb 12 punts d'avantatge per a les locals gràcies, sobretot, a Astou Ndour. En el segon capítol, en canvi, l'equip valencià va començar a connectar-se de la mà de l'encert exterior de jugadores com Salvadores, Leti Romero i Marie Gülich. L'augment de la intensitat en defensa i el domini de Trahan-Davis en la zona, ajudada de la jove Awa Fam i Gülich, van anul·lar durant molts minuts Ndour i Thornton, que van reaparéixer en els instants finals per a igualar les forces. Va ser en aquest moment quan un triple brillant de Rebecca Allen i dos tirs lliures de Trahan-Davis van assegurar el triomf.