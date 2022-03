Paterna millora elements de l'àrea de les coves

L'Ajuntament de Paterna, a través de l'Àrea de Patrimoni Històric i l'empresa pública Gestió i Serveis de Paterna, ha realitzat una sèrie de noves actuacions en els elements comuns que formen part de l'entorn de la torre i les coves per a seguir millorant-ne la conservació i l'esplendor.

Entre les intervencions realitzades, que s'emmarquen en el conjunt d'actuacions periòdiques de manteniment d'aquesta zona, figura la reconstrucció de les rematades d'alguns fumerals, per a retornar-les al seu disseny original, i la reparació i pintura dels desperfectes en murets i vorades que hi ha repartits per tot l'entorn.

De la mateixa manera, s'han arreglat les teules que coronen el laberint, substituint aquelles que presentaven una major deterioració. Les tasques de millora en aquesta instal·lació continuaran en els pròxims dies, amb la pintura dels murs. Així mateix, pròximament es farà una millora paisatgística en la zona de la pèrgola, situada en el camí cap a la Cova Gran.

El regidor de Patrimoni, Roberto Usina, ha explicat que “amb aquestes intervencions busquem continuar millorant la imatge i conservació d'aquesta zona protegida, de gran valor per a la ciutat i una de les més visitades per veïns i turistes”.