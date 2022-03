La vaga del transport agreuja l'activitat de l'automoció i hortofructícola

Els piquets informatius han agreujat la incidència de l'aturada indefinida del transport a la Comunitat Valenciana, ja que la mobilització està afectant activitats com les del sector de l'automoció (inclosa la factoria d'Almussafes), així com les del negoci de fruites i hortalisses, les empreses de les quals amenacen de parar davant la falta de subministraments.

A la vista de la situació, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) va criticar ahir la «inacció» del Govern davant els «greus incidents provocats per les aturades en el sector del transport», i va instar a «mantindre l'equilibri entre el dret a manifestar-se i el dret al treball». Els transportistes van fer la tercera jornada de l'aturada de treballadors autònoms i petites empreses del sector per a mostrar la seua «disconformitat per no haver estat representats en les negociacions amb el Govern per a millorar les seues condicions laborals».

Eulalio Pulido, membre de l'associació Asotraport, adherits a Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera, va denunciar a Europa Press TV que la seua situació laboral s'ha vist agreujada per l'augment del preu del combustible, que no els permet «ni omplir el depòsit». «És un problema de supervivència», va assenyalar Pulido.

Diversos treballadors es van concentrar als voltants del Port de València per a mostrar el manteniment d'aquestes aturades en l'activitat. Pulido va assenyalar que vora el 70 % dels treballadors autònoms de transport relacionat amb el port secunden la vaga.

Segons la CEV, tant la indústria com el sector de la construcció i del turisme estan preocupats per la possibilitat que «els incidents que estan causant els piquets vagen a més i reclamen l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a protegir els empresaris autònoms i treballadors que vulguen exercir el seu dret al treball».

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar que el Govern actuarà amb fermesa per a evitar que els transportistes que secunden l'aturada convocada per una plataforma «minoritària» impedisquen que els altres puguen treballar amb actes de «violència, força i coacció».

La vaga ha impactat de ple també en el sector siderúrgic. Les indústries làcties (que preveuen parar hui), de l'alimentació animal i de la ramaderia van alertar que no poden assortir-se de matèries primeres per a alimentar el bestiar. Al polígon de Riba-roja no arribaven els camions a les naus logístiques i algunes empreses van repartir els seus productes amb furgonetes. A Mercavalencia només va fallar l'arribada de fruita i verdura d'Almeria.