Revetles de Falles: La Policia estudia sancions per a dues comissions de València

La Policia Local de València estudia possibles sancions per a dues revetles de la ciutat de València: la de la plaça Ciutat de Bruges, pertanyent a la falla Llanterna-Na Robella i on el dimecres va morir un jove de 20 anys després de caure per les escales del pàrquing, per no prendre les mesures adequades per a protegir l'entorn monumental i evitar molèsties als veïns, i una altra que es munta a Russafa, pels diferents altercats que s'han produït en el seu entorn.

Demà, dia 18, està previst que se celebre una reunió en la qual es decidirà si s'obri expedient a aquestes revetles, a les quals la policia ja té en el punt de mira. Segons ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, de les cinc falles que hi ha a l'entorn de la Llotja, els Sants Joans i el Mercat Central, únicament la de Linterna ha generat una concentració tal de persones que ha acabat desbordada. "No hi ha hagut danys al patrimoni, però no s'han pres mesures per a protegir-lo", assegura Cano, que recorda que "la revetla d'una falla no pot ser un negoci per a finançar la festa, no pot ser per a guanyar diners. Pot ajudar a pagar els músics i alguna cosa més, però no pot substituir les quotes dels fallers", explica. La revetla de Russafa En el cas de la revetla que es munta a Russafa, el problema són els diferents altercats que s'hi han produït. Una de les sancions que podria implicar un hipotètic expedient és la prohibició de celebrar revetla l'any que ve.