La indústria làctia, en situació "límit" per la vaga de transports

La indústria làctia espanyola segueix en una situació "límit" que afecta la normalitat en el funcionament de les seues fàbriques en el cinqué dia de la vaga indefinida de transports convocada per la Plataforma en Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera.

La seua capacitat per a transformar i envasar producte "segueix reduïda" davant una falta "total o parcial" de matèries primeres i materials, segons fonts de la federació d'indústries làcties.

La situació, per tant, "no ha canviat sensiblement en les últimes hores" i espera que les mesures posades en marxa pel Govern facen efecte "al més prompte possible".

Des de Central Lechera Asturiana (Capsa Food) han assenyalat, en la mateixa línia, que la situació és "límit".

Ahir no va poder eixir cap camió de les seues instal·lacions per a repartir producte als punts de venda, segons fonts de la companyia.

Per la seua banda, el president de la principal associació de lleters d'Espanya (Agaprol), Francisco Fernández, ha comunicat a Efe que, en general, es continua retirant la llet de les explotacions.

Ja és el cinqué dia des que va arrancar aquesta protesta i el segon des que la indústria, associada en Fenil, va assegurar que una majoria dels seus associats hauria de parar l'activitat per la dificultat de trànsit en les carreteres a causa de l'acció dels piquets.