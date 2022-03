L'ofrena torna a Sagunt

La pluja està donant una treva i la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS) espera reprendre hui l'activitat amb l'ofrena prevista per a aquesta vesprada a partir de les 18 hores, des de la plaça Moreria fins a l'ajuntament.

De moment, els que sí que ha pogut oferir els seus rams a la Mare de Déu dels Desemparats han sigut els fallers de la falla el Remei de Sagunt, és a dir, la comissió que va ser sancionada a no participar en els actes oficials d'aquest any de la Federació per haver-se negat a fer-ho en les Falles de setembre, com es va acordar en la taula de presidents.

Encara que amb una mica de retard sobre l'horari que havien previst, els fallers del Remei han fet la seua particular ofrena, portant les seues flors a la imatge situada a l'ermita de la Verge i Sant Roc; un acte en què no han faltat llàgrimes d'emoció, en aquest any tan especial en el qual la festa es reprén en el seu calendari habitual, després de dos anys de pandèmia.