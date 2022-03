"Xàbia atendrà tots els refugiats ucraïnesos acollits al poble"

L'alcalde de Xàbia, José Chulvi, i la regidora de Serveis Socials i Sanitat, Rita Berruti, han rebut hui els representants de l'associació DAR, un col·lectiu que treballa amb població ucraïnesa i russa a la província d'Alacant. Una de les accions que aquesta associació du a terme a la població són classes de castellà per als nouvinguts per la guerra a Ucraïna.

Precisament l'ajuda o l'acolliment a les persones que fugen de la guerra ha centrat gran part de la trobada i els representants municipals han recalcat la importància de seguir els procediments i canals oficials de la Generalitat Valenciana i el govern d'Espanya per a aconseguir un bon funcionament i canalització de les ajudes, tant per als sol·licitants com per als interessats a brindar-la.

L'alcalde els ha avançat que també el municipi s'està preparant per a poder atendre tots els refugiats provinents del conflicte a Ucraïna, una crisi que suposa un extra per als serveis socials de Xàbia, ja que el treball habitual continua present.

“Cada persona acollida al nostre poble serà atesa, l'ajuntament no deixarà ningú sense els recursos bàsics”, ha garantit el primer edil.