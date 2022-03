Les Falles més plujoses afecten l’hostaleria i redueixen els residus

La pluja i el vent han tingut efectes molt negatius en les Falles de 2022. El mal oratge va provocar algunes caigudes de rematades, va dificultar la labor dels artistes fallers, va obligar a disparar abans una bona quantitat de mascletades i també es van haver de cancel·lar fins a tres trets a la “catedral de la pólvora”. A més, va haver-hi un torrent de cancel·lacions d’última hora en el sector de l’hostaleria i als hotels, amb el consegüent perjudici econòmic que això suposa.

Per tant, les dolentes condicions climàtiques han provocat que hi haja hagut menys públic en els locals de restauració i als carrers. Ara bé, l’aigua i l’aire, i especialment les cancel·lacions d’actes, han provocat dos efectes indirectes positius en aquestes Falles de 2022: s’ha reduït la quantitat de fem un 5,3 % i ha disminuït un 64,2 % el nombre de persones ateses per ferides o lipotímies per la Creu Roja.

En concret, com informa el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s’han reduït un 5,3 % la quantitat de residus de tota classe respecte a 2019, any en què es van celebrar les últimes Falles a ple rendiment Així mateix, ha augmentat el reciclatge i la recollida de matèria selectiva un 74,3 % (paper/cartó, vidre, envasos, mobles i orgànica), i en els contenidors grisos de resta s’han depositat un 19,8 % menys de residus. Això significa, en paraules de Campillo, “que en unes festes multitudinàries han funcionat les campanyes de conscienciació i la ciutadania ha actuat responsablement”.

El reciclatge, així com la recollida del paper-cartó, ha augmentat un 78,5 % en comparació a 2019, amb un total de 491.270 quilograms; la recollida d’envasos també ha sigut un 85,6 % superior. La xifra global de residus, més de 6,6 milions de quilos, s’ha reduït. Fonamentalment perquè ha baixat quasi un 20 % el nombre de quilos recollits del contenidor gris, el de la fracció de resta. A més, la quantitat de cendra recollida ha sigut de 2,622 milions de quilos, un 10,5 % més respecte a 2019, “sobretot perquè la pluja ha banyat les cendres i, per tant, pesen més”.

Tots els operatius

Quant a l’operatiu que ha treballat en la neteja dels carrers, el dia de la Cremà van estar tots els operaris disponibles (1.402), amb un augment de 1.215 persones respecte a un dissabte normal, amb 511 treballadors i treballadores dedicats a les cendres.

Durant les Falles, Creu Roja ha atés 338 persones, que és quasi la tercera part que en 2019: llavors n’hi hagué 944. Això significa que les atencions sanitàries s’han reduït un 64,2 %. Quasi la meitat. El 47 % han sigut per lipotímies, un 14 % per ferides lleus i un 10 % per objectes estranys en l’ull. Aquesta dada de tot just 400 atesos és la tercera millor de tota la història en els últims 24 anys i només empitjora les de 2020 i 2021, anys en què Creu Roja va dur a terme 189 i 184 atencions, en aquelles falles suspeses o a mig gas.