Ontinyent registra més solsides i despreniments en el març més plujós en un segle

Ontinyent ha registrat un degoteig d’incidències provocades per l’intens temporal de pluja i vent que ha deixat ja un rècord pluviomètric a la localitat. Mai abans havia plogut tant en un mes de març en més d’un segle d’observacions a Ontinyent, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). En els últims dies s’ha registrat un acumulat de més de 300 litres per metre quadrat al municipi.

No és d’estranyar que la borrasca Celia haja ocasionat sis intervencions més de la Policia Local el cap de setmana. Divendres a la nit, una patrulla es va mobilitzar per la caiguda de rebles de la cornisa de dos habitatges del carrer de Baix, si bé els agents van poder comprovar que es tractava d’elements d’escassa entitat que no suposaven un perill per als vianants.

Dissabte a la vesprada, però, va haver de delimitar-se una zona de perill amb cons i cinta policial al carrer de l’Església després d’esfondrar-se la façana d’una casa, fet del qual va informar un veí. La Policia Local va tallar el trànsit del carrer i va donar part de l’avís perquè l’oficina tècnica d’Urbanisme revise l’estat de l’habitatge i els riscos que pot comportar per tal que aquests problemes s’esmenen.

Diumenge a la vesprada va tornar a mobilitzar-se una altra patrulla per una altra caiguda de rebles d’una cornisa en un dels immobles del carrer de Baix on ja s’havia actuat divendres. Els agents van avisar els propietaris de dos vehicles estacionats a la via perquè els retiraren per precaució i es va procedir a acordonar la zona amb tanques. Una hora més tard, la Policia Local va rebre la telefonada d’un veí que informava que part de la vorera del camí Vell de l’Estació d’Ontinyent s’havia esfondrat en el mateix punt on ja va caure un mur. En l’enclavament es va revisar el clos i la senyalització existent. El Departament d’Obres va informar que repararia els desperfectes en breu.

Finalment, les pluges també van obligar a anul·lar l’habitual mercat dels diumenges a Ontinyent.