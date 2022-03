Refugiades ucraïneses: “No teníem ja menjar, només quedava aigua i llet”

Irina té 20 anys. Ahir travessava la frontera d’Ucraïna amb Polònia. Ho feia amb la seua germana Yana, de 29 anys, i la seua neboda, Kapitalina, de tan sols 5. Les tres són ucraïneses i, segons confessa Irina, tenen “por”. Fins ara vivien a Slavútitx, una ciutat d’uns 25.000 habitants a tan sols 45 quilòmetres de Txernòbil, en el nord del país. Allí, Irina i Yana han hagut d’acomiadar-se del seu pare. Demà està previst que arriben les tres en autobús a València.

Irina, Yana i Kapitalina se sumaran així a les més de 1.100 persones que la Fundació Junts per la Vida ha aconseguit portar a Espanya procedents d’Ucraïna des que va començar la invasió russa. Irina ja havia estat a València. “Crec que dotze vegades”, diu en un perfecte espanyol. Amb 8 anys va fer la seua primera visita a la capital del Túria, amb una família d’acolliment, que ara tornarà a obrir-li els braços, però per un altre motiu totalment diferent, i sense data de retorn.

“Estàvem al costat d’una ciutat on els russos estaven bombardejant. No teníem ja menjar, només aigua i llet. No sabíem si anaven a començar a atacar la nostra ciutat, així que vam decidir eixir”, relata Irina, que explica que van anar en el cotxe del seu cunyat i amb un voluntari. “Cada dia ixen uns vint cotxes de Slavútitx amb voluntaris per a fugir”, afig la jove, que treballava en un hotel fins al moment en què Vladímir Putin va decidir iniciar la invasió. Ara, quan arribe a València, encara no sap què farà. “No ho hem pensat encara. Bastant hem tingut amb eixir d’ací”, reflexiona.

“I com ho porta Kapitalina (la neboda de 5 anys)?”, pregunta el periodista. “Ho porta bé. Ho està entenent tot, que els russos estan atacant Ucraïna i poden llançar-nos bombes o fer-nos coses dolentes en qualsevol moment i per això hem d’anar-nos-en”, resumeix Irina.

De les més de 1.100 persones que ha portat la Fundació Junts per la Vida des del 6 de març d’Ucraïna a Espanya, més de 550 han arribat a València. Per a fer-ho, compta amb un equip de trenta voluntaris en sòl espanyol, sis locals en territori ucraïnés i huit voluntaris en el centre de recepció de refugiats de Pzremysl, a Polònia.

Gràcies a donacions privades

A aquesta ciutat, d’uns 60.000 habitants, arriben una mitjana de 17.000 persones al dia procedents de sòl ucraïnés, segons explica Clara Arnal, cooperant de la fundació, que insisteix que tota la tasca es fa gràcies a voluntaris i donacions privades. “Les persones que arriben fins ací ho han perdut tot i es pregunten on anar”, lamenta Arnal, que es troba ara mateix a Polònia i que recorda el cas d’Eva. Va arribar al centre de refugiats amb tan sols 9 dies de vida. Va nàixer durant la guerra. La seua mare es va llançar a la carretera per a posar-la a resguard del conflicte bèl·lic. València, i no Ucraïna, serà ara qui la veja créixer.

