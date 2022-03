Afers Exteriors estudia la detenció del valencià de Carlet per tropes russes

El Ministeri d’Afers Exteriors (MAEC), a través de l’Ambaixada a Kíiv (actualment a Varsòvia), i els serveis d’emergència consular estan “seguint atentament” el cas de Mariano García Calatayud, el valencià que podria convertir-se en el primer espanyol arrestat per les tropes russes; un fet que podria haver-se produït a la ciutat de Kherson, on participava en les protestes contra la invasió.

“Estan investigant quin és el parador de Mario García Calatayud per a aclarir la seua situació i estan en contacte amb la seua família”, han informat des del MAEC. Els seus amics i familiars, residents a Carlet i Benimodo, fa dies que no poden contactar amb ell, tal com va publicar aquest diari. Ara, diversos testimonis asseguren haver presenciat com se l’emportaven.

“Aquest mateix matí hem enviat al Ministeri d’Afers Exteriors la denúncia que se’ns ha fet”, ha declarat Gloria Calero, delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, que ha afegit que l’exfuncionari de Carlet de 74 anys està “en principi desaparegut”. “No sabem en quina situació es troba”, ha assenyalat.