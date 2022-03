Banderas, Manuela Carmena o Javier Cercas, entre les 100 personalitats que demanen la fi de la invasió d’Ucraïna

Més de cent personalitats progressistes, entre ells actors, escriptors, periodistes i científics, s’han unit per a signar un manifest contra la invasió a Ucraïna en el qual exigeixen a Putin la retirada de les seues tropes i defensen el pes d’Europa en la defensa de la pau.

El manifest, sota el títol Per la pau. Fora tropes russes d’Ucraïna, compta amb el suport de 90 organitzacions, està promogut pel moviment Recortes Cero i és el primer pas d’una campanya en defensa de la pau.

Entre els signants hi ha el director de cinema Pedro Almodóvar, actors com José Sacristán, Juan Echanove, Antonio Banderas, José Coronado o Luis Tosar; actrius com Macarena García, Marisa Paredes i Clara Lago, i escriptors com Javier Cercas o Luis García Montero, director de l’Institut Cervantes.

També hi ha científics com Luis Enjuanes o Rafael Matesanz, altres directors com Marcel Barrena o Javier Fesser, periodistes com Ramón Lobo, Carles Mesa o Íñigo Alfonso, i polítics com Manuela Carmena o Joan Baldoví.

La publicació del manifest tindrà lloc aquest dimecres en la seu de l’Associació de Periodistes Europeus (APE), atesa la quantitat de periodistes que el rubriquen i el pes que els signants atorguen a Europa.

“La informació, ara més que mai, marca la diferència a l’hora de conéixer i denunciar una agressió d’aquest calibre”, subratllen els promotors d’aquesta campanya, amb la qual pretenen mobilitzar cada vegada més sectors contra la guerra.