Danone tancarà demà la seua fàbrica de València per la vaga del transport

La multinacional làctia Danone ha fet públic un comunicat en el qual adverteix d’“una imminent ruptura de subministrament a tot Espanya, a conseqüència de les parades” convocades pels transportistes des de fa més d’una setmana. En aquest sentit, adverteix que haurà de tancar les seues quatre plantes de producció a Espanya (Aldaia, Parets (Barcelona), Tres Cantos (Madrid) i Salas (Astúries)), en les quals compta amb una plantilla de prop de 2.000 treballadors. La fàbrica valenciana té 200 treballadors, ha implantat torns de treball nous i produeix 24 hores al dia els 365 dies a l’any.

De moment, la parada en el transport d’Espanya segueix avant malgrat el paquet de 500 milions d’euros oferit pel Govern. Aquestes ajudes no han acabat d’agradar a les patronals Fenadismer, Fetransa i Feintra, que s’han sumat a la parada indefinida convocada per una plataforma d’autònoms del transport d’Espanya.

Danone adverteix que en el termini màxim de 24 hores es veurà obligada a interrompre de manera temporal la seua activitat tant en les seues quatre plantes a Espanya de productes lactis, com en les tres d’aigua mineral natural. “Si no s’arriba a un acord en les pròximes hores, Danone es veurà obligada a prendre la dràstica decisió d’interrompre el procés de recollida de llet i, a conseqüència d’això, el procés de producció a les seues fàbriques i el posterior trasllat del producte acabat a les cadenes de distribució alimentària”, explica la direcció de Danone.

Pendent de l’acord amb transportistes

Danone ha pres aquesta decisió de parar si no s’arriba a un acord quasi imminent amb els transportistes després d’haver fet “màxims esforços” per a aconseguir mantindre l’activitat dins de la normalitat “en un context difícil i molt tens”. “No obstant això, la inaudita situació d’inestabilitat i l’agreujament de les parades ja estan començant a afectar l’aprovisionament de matèries primeres essencials per a productes com la llet sencera o la nata”, indica la multinacional de capital francés.

La companyia mostra el seu “profund malestar” per la situació i espera que es puguen accelerar les negociacions que du a terme el Govern amb els transportistes per a arribar a un acord “en el mínim termini de temps possible”.

Heineken avisa bars i restaurants

Per la seua banda, Heineken España ha manifestat la seua “gran preocupació” per l’impacte que la parada del transport està ocasionant en les seues operacions i en els negocis dels seus clients d’hostaleria i de superfícies comercials i ha advertit que, si la situació continua així, es veurà impossibilitada a servir els seus productes a superfícies comercials, bars i restaurants, i a aprovisionar-se de matèries primeres, a causa dels “violents” piquets que impedeixen les normals operacions de la companyia.