L’emissió de les misses concentra el 90 % de les peticions ciutadanes a À Punt en 2021

La pestanya es diu “suggeriments”, però bé podria haver portat el nom de “feu clic ací per a demanar que tornen les emissions de la missa”. De fet, nou de cada deu usuaris que es van posar en contacte amb el Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a expressar alguna recomanació hauria seleccionat aquest apartat.

En total, dels 1.263 suggeriments dels teleespectadors que van arribar en 2021 sobre la programació d’À Punt, 1.145 van ser per a demanar el retorn de les misses dels diumenges, segons l’informe presentat per l’òrgan que assessora la radiotelevisió pública valenciana, a les quals cal sumar 9 queixes en aquest sentit de les 60 que s’hi van presentar en total.

No és estrany que els dos grans pics en les sol·licituds arribades fins a aquest consell foren al juny (236) i a l’octubre (898), quan es va anunciar la fi d’aquestes retransmissions, unes dades que multipliquen per 10 i per 50 el nombre habitual de queixes, com les 18 de gener i maig, i fins i tot per 100 en el cas dels mesos més fluixos, com desembre (9), juliol i setembre (6).

Les queixes han acabat fent efecte sobre la cadena, que ha recuperat al llarg d’aquest 2022 l’emissió d’aquestes celebracions religioses dominicals que, no obstant això, no han trobat el suport de l’audiència, amb xifres que, en les seues primeres setmanes, a penes arribaven a l’1 %.

Però les misses no són les úniques queixes rebudes per la cadena a través del Consell de la Ciutadania en 2021. També hi ha nombroses peticions respecte a la programació, en la qual es demanen espais musicals, reposició de sèries o que no s’elimine l’informatiu matinal durant l’horari d’estiu, una de les queixes més recurrents l’any passat.

Respecte a l’informe de l’any anterior, en 2020, hi ha una disminució important de les queixes i dels suggeriments rebuts. Així, es passa de 187 queixes i 1.649 suggeriments en 2020 als 60 i 1.262 de 2021, una disminució del 68 % de les queixes i un 23,5 % menys de suggeriments.

Un altre dels aspectes que destaca l’informe és la “consolidació d’un espai propi d’audiència”, amb una millora de quasi mig punt, fins al 3,4 % de share. Això es dona en “l’any de la disminució lineal del consum de televisió” i situa l’ens valencià com la tretzena televisió amb millor quota de pantalla de 2021 entre les 26 cadenes autonòmiques (que inclouen els segons i tercers canals).

No obstant això, l’audiència no és homogènia en tots els territoris, un assumpte del qual adverteix el mateix document del Consell de la Ciutadania. Així, la província de València té més del doble d’audiència que la d’Alacant, 4,5 % de quota de pantalla en 2021 pel 2 % de la província meridional. Un poc més, un 2,8 %, registra Castelló. Per edat, també hi ha diferències, amb més problemes en la franja de l’adolescència i la joventut (de 13 a 24 anys), amb menys de l’1 %, mentre que entre els 25 i els 44 anys es frega el 6 %.