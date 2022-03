Un respir per a poder recuperar efectius

El campionat de lliga torna a fer un alt en el camí per a donar pas als compromisos internacionals. Aquesta parada és just l’anell que tant necessitava el València CF al dit, perquè, sens dubte, suposarà un respir per als futbolistes que ocupen la infermeria de Paterna.

La necessitat d’aquesta pausa guanya encara més importància si s’observa quins jugadors componen la llista de baixes en l’entitat de Mestalla. Entre ells destaca José Luis Gayà. El capità va caure lesionat en el partit contra el Barcelona i, després d’un intent massa precoç de tornar a jugar en les semis de Copa davant de l’Athletic, els seus problemes als isquis el van obligar a agafar-se un descans. El de Pedreguer ja s’ha absentat dels tres últims partits de lliga i no ha pogut viatjar amb la selecció per a acabar de recuperar-se. Fa diversos dies que està entrenant amb les botes i tot indica que tornarà després de la parada, encara que la intenció és no córrer riscos per a arribar al cent per cent a la final de Copa.

Al costat de Gayà, els que més temps porten lesionats, fins i tot més que el capità, són Cillessen i Thierry. El porter s’ha perdut els onze últims partits a causa d’un problema al bessó, que va fer fins i tot que passara per quiròfan. Ja en la recta final de la seua recuperació, l’únic dubte és si recuperarà la titularitat. Per la seua banda, Thierry va patir un esquinç al genoll dret fa poc més d’un mes. En plena condició física és un indiscutible per a Bordalás i la seua tornada als terrenys de joc arribarà més prompte que tard després de la pausa internacional.

Quasi idèntic és el pronòstic de Paulista, que va sentir molèsties a l’isqui després del partit contra el Getafe, segurament motivades per l’acumulació de minuts després de tant de temps d’inactivitat.

Diakhaby va donar l’esglai a Elx, on va haver d’abandonar el camp abans d’hora. No obstant això, les proves mèdiques practicades pel club han descartat un problema ossi a la seua monyica esquerra i només pateix una contusió. El francés podrà estar fins i tot en el partit davant del Cadis. Els que sí que ho tenen més complicat són Lato i Koba. El de la Pobla porta tot el curs amb problemes musculars i li està costant trobar el cent per cent del seu to físic. Koba es va lesionar de l’adductor fa poc més d’una setmana, tot i que ja havia perdut pes en la rotació abans de caure lesionat.