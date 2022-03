Brussel·les aprova la concessió d'ajudes estatals a empreses per a mitigar els efectes de la guerra

La Comissió Europea va donar llum verda aquest dimecres a un marc temporal de crisi per a permetre als estats membres concedir ajudes estatals de suport a l'economia pels efectes de la guerra de Rússia a Ucraïna, especialment per la pujada dels preus de l'energia.

Aquest marc temporal reconeix que l'economia de la Unió Europea està patint una "greu pertorbació" per la guerra i per les sancions econòmiques imposades a Rússia.

Per a tractar de posar-hi remei, el nou marc permetrà als estats membres concedir quantitats limitades d'ajuda a les empreses afectades per la crisi actual o per les sancions i contrasancions corresponents; garantir que aquestes continuen disposant de suficient liquiditat, i compensar-les pels costos addicionals derivats dels preus excepcionalment alts del gas i l'electricitat, va indicar la vicepresidenta executiva Margrethe Vestager en un comunicat.