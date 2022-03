Un dispositiu de 750 persones per a previndre els incendis forestals

La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha presentat l'operatiu i els recursos de prevenció d'incendis forestals per a la campanya 2022 que integren unes 750 persones en l'època de major risc, entre elles, agents mediambientals, personal tècnic forestal de guàrdia i servei de vigilància preventiva.

Mollà, acompanyada de la secretària autonòmica, Paula Tuzón, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, Diego Marín, i del director de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Antonio Torres, ha assenyalat que la Conselleria destina 14,5 milions d'euros a l'any per al desenvolupament dels treballs d'informació, vigilància, manteniment, coordinació i resposta ràpida, tots fonamentals per a previndre els incendis i evitar la propagació del foc.

El passeig d'arcbotants de l'Umbracle ha acollit la jornada en la qual representants de cadascun dels equips han pogut explicar en què consisteix el seu treball. Unitats tècniques i de prevenció, brigades de biomassa i trituració, equips de manteniment i assistència tècnica, agents mediambientals i del grup d'operació d'investigació d'incendis forestals (GOIIF), així com voluntaris i professionals dels serveis centrals i de coordinació han participat en el desplegament, que també ha comptat amb l'exhibició de vehicles, maquinària i plataformes informàtiques de monitoratge.

Un treball coordinat

La consellera ha destacat "el treball i la dedicació sobre el terreny de cadascun dels equips, que en conjunt formen un sistema unit i coordinat que multiplica l'efectivitat de la resposta". Els vora 230 agents mediambientals de la Comunitat Valenciana són un cos amb una gran experiència professional, i des dels seus inicis han realitzat tasques en matèria de prevenció d'incendis.

A més, en cada direcció territorial hi ha un tècnic de guàrdia que s'encarrega de la coordinació i presa de decisions en l'àmbit provincial davant incidències que entren a través del servei 112 CV i que es traslladen a través de la Central de Prevenció d'Incendis.

Per la seua banda, el Servei de Vigilància Preventiva, que presta al voltant de 500 persones en l'època de major risc, fa actuacions d'informació, conciliació, educació i vigilància en matèria de prevenció d'incendis. "Aquesta posada en comú és una oportunitat per a tindre una panoràmica de totes les persones compromeses en la prevenció davant del foc i conscienciar sobre la importància del comportament responsable per a minimitzar el risc d'incendis", ha subratllat el director general.

La jornada ha inclòs una exposició amb panells temàtics sobre les condicions del bosc mediterrani, les causes dels incendis, les seues conseqüències sobre el medi natural i les estratègies de prevenció i restauració forestal a la qual han assistit alumnes i alumnes de tres instituts d'Educació Secundària.