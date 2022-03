Falsa alarma amb una possible lesió en el soli de Campaña

José Gómez Campaña, a priori, es troba en plenes condicions per a tornar a vestir-se de curt i no té lesió que li impedisca sumar al costat dels seus companys per a aconseguir l'objectiu de la permanència. El 24, absent en la derrota del Llevant a Pamplona, va sentir molèsties en el soli de la cama dreta, en què es va lesionar per última vegada, durant els entrenaments de la setmana passada, i encara que les proves i ressonàncies que li van fer en el club van descartar una recaiguda, el futbolista es va desplaçar ahir a Madrid per a confirmar el que en primera instància ja li van comunicar els serveis mèdics de la primera plantilla: no hi ha lesió de la qual preocupar-se, malgrat que les seues sensacions van ser estranyes.

El 24 es va traslladar a la capital junt amb el cap dels serveis mèdics del Llevant, Miguel Angel Buil, per a visitar Pedro Guillén i Tomás Fernández, professionals de la clínica Cemtro que van supervisar i van fer el seguiment del seu últim contratemps, i fer-li tot tipus de proves, amb la idea de trobar el focus de les molèsties que van inquietar Campaña. No obstant això, la resolució va ser idèntica a la que el club li va comunicar en principi. A més, li van dir al futbolista que estiguera tranquil, que es llevara la preocupació de damunt i que treballara sense problemes, ja que les seues molèsties entren dins de la normalitat i del procés d'adaptació i reactivació a la seua càrrega de treball que està experimentant. De fet, el matí d'ahir va entrenar al mateix ritme que els seus companys i es compta amb ell per a l'enfrontament contra el Vila-real, per a tranquil·litat d'un Llevant que necessita la seua millor versió per a apurar les seues possibilitats de mantindre's en l'elit nacional. Si torna contra el combinat dirigit per Unai Emery, José Gómez Campaña reapareixerà tres setmanes després de saltar a la gespa davant l'Espanyol, però abans, l'andalús va estar absent durant set partits. Després d'una temporada desafortunada per a ell, ja que va passar de ser seleccionat per Luis Enrique per primera vegada en la seua carrera a patir una lesió en els isquiotibials de la cama dreta que, després de recaure, el va apartar de la roda competitiva durant el que va restar de campionat, el migcampista ha disputat la meitat dels encontres d'aquesta temporada. Va començar de titular, però li va tocar parar a partir de la quarta jornada pel mateix problema que li està provocant maldecaps: el soli. Una lesió que, de fet, va provocar una picabaralla interna després que culpara el club per l'estat del terreny de joc, fruit dels concerts que es van organitzar al Ciutat de València a l'estiu. Malgrat que després de reaparéixer contra el Granada va encadenar nou duels en els quals va jugar, com a mínim, quaranta-cinc minuts, José Campaña espera tornar al verd en l'enfrontament contra el Vila-real, mentre des del Llevant treballen perquè mentalment es faça fort. Descartada una nova lesió després dels aprovats de Pedro Guillén, de Tomás Fernández i dels serveis mèdics de la primera plantilla, el 24 té al seu abast no sols tornar, sinó fer-ho marcant diferències en la medul·lar, segons les facultats que va atresorar fins que va ser víctima de la irregularitat per les seues complicacions físiques. Per davant, nou encontres perquè el seu equip aconseguisca l'objectiu de quedar-se en Primera Divisió que, després de l'entropessó al Sadar, es troba a huit punts de diferència.