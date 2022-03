Localitzen a Catadau un home que feia 24 hores que estava incomunicat en la muntanya

La Guàrdia Civil de Llombai i el Servei Aeri de la Guàrdia Civil de la Sisena Zona ha localitzat un home de 62 anys que feia més de 24 hores que estava incomunicat en el paratge de les Pedrisses del terme municipal de Catadau.

Ahir, a les 10 hores, diversos familiars d'aquest home es van personar a les dependències de la Guàrdia Civil de Llombai i van informar els agents que, en el dia anterior, el seu familiar havia marxat a pasturar les seues ovelles. Van comunicar als agents el número de telèfon, que no va donar senyal, encara que en l'última conversa amb ell, els familiars van indicar que l'home els va comunicar que plovia moltíssim i que sabia que no podia tornar, per la qual cosa buscaria refugi. Les autoritats van posar immediatament en marxa el dispositiu de cerca, però la pluja i els torrents els van impedir passar a la zona, per la qual cosa el Servei Aeri va ser el que va localitzar l'home, que va preferir quedar-se cuidant les seues ovelles. Va demanar als agents, després d'agrair-los el seu treball, que comunicara a la seua família que estava bé, que tenia roba, menjar i un refugi en un corral, que preferia esperar que cessaren les pluges per a baixar amb el seu ramat.