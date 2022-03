Tarragón (UGT): "És una gran notícia per a Sagunt i les localitat adjacents"

L'elecció de Volkswagen de Parc Sagunt II per a instal·lar-hi una gigafactoria de bateries "és una gran notícia tant per a Sagunt com per a les localitats adjacents". Així es pronuncia la responsable comarcal d'UGT a la comarca del Camp de Morvedre, Pilar Tarragón, qui també ha volgut tindre paraules de reconeixement al treball de les administracions.

"Volem agrair a l'Ajuntament de Sagunt i a la Generalitat Valenciana tot el treball realitzat en les negociacions per a aconseguir que aquesta siga l'opció triada i finalment poder donar aquesta gran notícia, som coneixedors de les difícils negociacions que han sigut necessàries per a portar a la nostra comunitat la gigafactoria. Junt amb això, reiterava que en el seu sindicat "defensem la instal·lació de noves Indústries que atrauen ocupació de qualitat, amb millors salaris i condicions laborals, i que a més comporten la instal·lació d'altres empreses auxiliars". "Tal com ha dit l'alcalde de Sagunt, SOM INDÚSTRIA, SOM FUTUR. Des d'UGT apostem per la indústria com a motor econòmic del territori", remarcava.