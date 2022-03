El temporal obliga a desallotjar quatre famílies d'una promoció de xalets a Calicanto

El temporal ha pogut amb el mur de la part posterior d'una promoció d'habitatges a Calicanto, situats al terme municipal de Chiva, que s'ha després per les fortes pluges.

Un incident que ha obligat a desallotjar temporalment quatre famílies de quatre de les cases del conjunt arquitectònic. Concretament, ahir a la vesprada, les fortes pluges i les ratxes de vent van tombar una paret que envoltava una urbanització.

Fins al lloc es van desplaçar agents de la Policia Local i els tècnics de l'Ajuntament de Chiva que, en avaluar la situació, van concloure que el millor era desallotjar provisionalment les quatre famílies que s'havien vist afectades per aquest despreniment. Una informació que ha confirmat el mateix alcalde del municipi, Emilio Morales, a aquest periòdic.

"Hui han estat parlant els tècnics i l'arquitecte municipal amb els propietaris, que s'han reallotjat provisionalment en domicilis de familiars", va explicar l'alcalde.

La part posterior que s'ha després amb la pluja dona a la muntanya i està al costat de la zona de la piscina d'una promoció que, en total, integra una vintena d'habitatges, tal com detalla Morales. "Per precaució, els tècnics i la Policia Local han decidit que el millor era desallotjar aquestes famílies de moment". Ara estan a l'espera d'informes tècnics més extensos per a avaluar la situació de cara als pròxims dies.