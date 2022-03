Albert Ribera: "Les troballes de la plaça de la Reina són l'evidència de la muralla tardoromana"

La prestigiosa publicació Historia de la Ciudad, editada pel Col·legi Territorial d'Arquitectes de València en col·laboració amb l'Ajuntament de València, recollia en 2005 un extens article d'investigació inèdit de l'arqueòleg Albert Ribera, titulat "La primera topografía de la ciudad cristiana", en què s'inclou un pla del traçat de la muralla tardoantiga (segles IV-VIII). Els sondatges duts a terme al maig davant de la façana de la catedral, on van aparéixer restes d'un mur de carreus i fragments de columnes, serien, segons el parer de l'autor d'aquesta publicació, "l'evidència arqueològica" que la ciutat va tindre una quarta muralla, posterior a la romana. El lloc on van aparéixer les restes davant de la catedral coincideix amb el traçat marcat en el plànol de Ribera en 2005. "Era previsible que apareguera allí", assegura el que va ser cap del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament i director del Museu Arqueològic de l'Almoina, qui no oculta la seua sorpresa per la decisió de la Regidoria de Mobilitat Sostenible de renunciar, oïda la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni, a senyalitzar sobre el paviment el traçat de la que seria la "quarta muralla" de la ciutat.

L'informe arqueològic sobre la intervenció en el qual se sustenta la decisió de l'ajuntament per a prescindir de senyalitzar la muralla exposa que, com que no s'han realitzat els quatre sondatges previstos, no s'ha pogut comprovar l'existència de la muralla romana d'època republicana, anterior a la tardoantiga. Ribera recalca que s'ha perdut l'ocasió d'estudiar amb una excavació en extensió el traçat i les característiques d'aquesta quarta muralla que protegiria la ciutat en època tardoantiga i visigòtica, davall de la qual podria fins i tot haver aparegut la muralla d'època republicana. Ribera exposa en el seu article que durant l'etapa visigòtica es va produir una ruptura amb l'esquema bàsic de l'urbs romana. La porta oriental del fòrum es va convertir en un potent mur opac en el qual es van aprofitar els elements arquitectònics del pòrtic que van servir de fonamentació al mur de maçoneria que protegiria el barri episcopal. El recinte defensiu de la ciutat tardoantiga aprofitaria igualment altres estructures romanes existents com el circ, que es trobava davall de l'actual carrer de la Pau.