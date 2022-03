Alzira obri una borsa d'habitatges per a allotjar-hi refugiats ucraïnesos

L'Ajuntament d'Alzira impulsa l'obertura d'una borsa solidària d'habitatges destinats a acollir les persones desplaçades per la guerra d'Ucraïna. En aquests moments, ja han arribat algunes famílies a la ciutat i algunes precisen una llar de lloguer on quedar-se. Atesa la seua situació, no els és possible accedir a l'oferta de les immobiliàries, per la qual cosa el govern local fa una crida als propietaris d'habitatges buits perquè els posen a la disposició de les famílies refugiades.

Així mateix, el consistori ha creat un equip de primer acolliment, format per personal del Departament de Serveis Socials de l'ajuntament, amb la col·laboració de Creu Roja i Cepaim, que atendran els refugiats que arriben a Alzira que necessiten acompanyament i habitatge.