La Biblioteca d'Adults de Burjassot torna a obrir les seues portes

S'ha fet la llum! La Sala de Lectura de la Biblioteca Municipal d'Adults de Burjassot, situada en la segona planta de la Casa de Cultura, va reobrir al públic després de la conclusió dels treballs de manteniment elèctric durant la setmana fallera.

Tal com han explicat des de la Regidoria de Cultura i Joventut, aquests dies “s'ha procedit a millorar i ampliar el servei d'electricitat, dotant de preses de corrent diferents taules, amb la comoditat que suposa per als estudiants i la resta d'usuaris que a partir d'ara poden, en el seu lloc d'estudi, lectura o consulta, connectar més fàcilment els seus dispositius electrònics”, com, entre altres, ordinadors i telèfons mòbils. Així mateix “s'ha reparat i restablit la xarxa wifi, gratuïta, en tota la instal·lació”.

La finalització de les obres de manteniment també ha comportat la “reobertura de la Sala d'Estudi Vicent Andrés Estellés”, en la mateixa planta, i la “represa del servei de préstecs i devolucions dels fons bibliotecaris”.