Totes les carreteres que hui romanen tallades per la pluja a València

Les pluges que continuen caient a València mantenen hui diverses carreteres tallades per les males condicions meteorològiques, siga per inundació o per la caiguda de roques o un altre tipus de despreniments sobre la calçada.

A les 12.30 hores de hui dijous, 24 de març, les carreteres tallades a València hui per la pluja són vàries, segons la informació facilitada per la Direcció General de Trànsit (DGT). Els incidents registrats per les persistents precipitacions caigudes sobre la província són, així mateix, molt nombrosos, amb diversos rescats fins i tot en les últimes hores. Carreteres tallades hui a València Les vies que hui romanen tancades al trànsit rodat per la pluja són les següents: CV-421, a l'altura de Chiva. Està tallada entre el quilòmetre 9,2 i el 9,5. El tancament afecta els dos sentits i és total. La carretera es troba tallada per inundació de la via.

CVCV-435, a Montroi. El tram de via afectat és el comprés entre el quilòmetre 18 i el 21,7. La incidència afecta els dos sentits de la carretera i el tall, que es deu a la presència d'un obstacle fix en la calçada, és total.

CV-426, dins del terme de Dos Aguas. Està tancada per l'existència d'un obstacle fix en la carretera en el tram entre el quilòmetre 1,5 i el 3,5. En els dos sentits i amb un tall total.

CV-428, a Yátova. El tall és total i es deu a la presència d'un obstacle fix en la calçada. Afecta els dos sentits de la carretera en el tram entre el quilòmetre 1 i el 5. A més d'aquestes carreteres, les condicions meteorològiques i la pluja persistent que des de fa dies es registra en tota la província de València provoca que la circulació siga irregular, o almenys estiga condicionada en alguns moments per les precipitacions. D'ací que la Direcció General de Trànsit mantinga tota la zona en avís a causa de l'oratge i del fet que siguen nombrosos els talls ocasionals que es realitzen en camins o vies d'ús fonamentalment local en les zones més afectades del territori.