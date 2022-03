El València BC fa un pas arrere a Turquia

El València Basket es complica les seues opcions de quedar primer del seu grup en l'Eurocup després de caure a la pista del Bursaspor turc per 92-89 en un partit en què els taronja van acusar les absències de Van Rossom i Dimitrijevic, cosa que va donar ales al gran protagonista del partit, l'escorta local, Andrews Andrews, molt precís en atac i al qual la defensa taronja no va saber frenar. El València Basket, que venia de sumar set victòries en els últims huit partits, pateix una dolorosa derrota que dificulta el seu objectiu de finalitzar primer de grup i assegurar-se el factor pista a favor en els encreuaments.

En els primers compassos del partit, els de Peñarroya feien circular bé la pilota, buscaven bones opcions de tir, però faltava punteria, cosa que propiciava que el Bursaspor aconseguira els primers avantatges (7-2, min. 4). El València Basket, a poc a poc, s'assentava en la pista i sacsejava el domini local, i s'arribava al final del primer quart amb 21-18. Dubljevic, que entrava en el cinqué inicial del segon quart, era l'encarregat d'estrenar el marcador, però Needham despertava fent mal amb dos triples. Al València Basket seguia sense entrar-li el tir de llarga distància i els punts continuaven arribant des de dins de la zona, amb Pradilla assumint responsabilitats en atac. Els turcs demostraven per què són el tercer millor equip en triples. Els errors en els tirs lliures també penalitzaven el València Basket. El partit entrava en una fase d'intercanvi de cistelles i els turcs tancaven amb avantatge el quart (43-40).

El València BC eixia fred després del descans, mentre que el Bursaspor accelerava el ritme i es mostrava més ambiciós (45-40). Però de nou els taronja acceleraven i posaven fi a la crisi (49-49). Però els turcs, encoratjats per la seua sorollosa afició, estaven lluny de rendir-se. El Bursaspor, apel·lant als seus individuals, seguia a l'aguait (64-66 min. 30). El partit entrava en l'acte final amb tot per decidir. Era llavors quan Andrews, ahir el malson del València Basket, s'apoderava del partit. Els taronja, que van tindre en les seues mans la victòria, no encertaven en les últimes possessions.