“El corredor mediterrani serà per a la gigafactoria el mateix que l’AP-7 va ser per a la Ford. És una operació que reconeix la importància de Sagunt com a centre de gravetat del corredor mediterrani i com a encreuament dels corredors mediterrani i cantàbric”, assegurava ahir el comissionat del Govern per al corredor mediterrani, Josep Vicent Boira. De fet, una de les raons de pes per a l’elecció de Parc Sagunt II com a seu de la futura gigafactoria de bateries per a vehicles elèctrics de Volkswagen-Seat és l’avantatjosa ubicació de Sagunt en l’encreuament de camins pel que fa a carreteres i ferrocarrils.

“Quatre o cinc iniciatives de l’empresa pública Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, han de veure o han creat el clima favorable per a aquesta decisió”, destacava Boira. Connexió Parc Sagunt només parla, en el seu web, de la proximitat al port de Sagunt i la “connexió directa amb les autovies A-7 i A-23, i a només 15 minuts de l’enllaç de l’A-3 amb l’A-7”. Ni una paraula de les connexions ferroviàries que progressen adequadament (encara que a vegades de manera lentíssima) per a connectar la futura zona logística i industrial amb el corredor mediterrani. Un eix ferroviari litoral considerat “prioritari” en les xarxes transeuropees de transport des d’octubre de 2011 i que ja ha complit deu anys en obres per a adaptar les vies actuals en ample ibèric a l’ample europeu o internacional. De fet, l’empresa pública Adif té en marxa “quatre o cinc iniciatives que han de veure o han creat el clima favorable” per al futur logístic de la zona. Es tracta de les obres del tercer fil entre València i Castelló de la Plana que Adif preveu finalitzar a finals de 2022 i que permetrà tindre ample europeu en les dues vies convencionals entre totes dues ciutats. El colofó d’aquesta actuació serà l’inici de les obres per a implantar el tercer fil a l’estació de Sagunt i la platja de vies a partir d’abril i juny de 2022. També la modernització en la línia Sagunt-Terol-Saragossa que executa Adif, en col·laboració amb el Port de València, per a habilitar apartadors per a trens de 750 metres, electrificar la línia i adaptar els gàlibs per a crear una autopista ferroviària”. I el nou accés al port de Sagunt, en execució, amb un cost de 14,5 milions i 16 mesos de termini, que ja s’ha prorrogat. Boira va explicar que Adif ja treballa en un estudi informatiu nou per a connectar Parc Sagunt i el port amb el corredor mediterrani mitjançant un pas superior en bifurcació a desnivell, ja que la connexió actual produeix un cisallament en les vies.