Escolars valencians participen en l’enviament d’un autobús a la frontera amb Ucraïna

Més de cinquanta escolars valencians han participat en l’enviament d’un altre autobús que ha eixit des de València cap a la frontera d’Ucraïna amb Polònia i que tornarà ací amb famílies de refugiats ucraïnesos. El vehicle ha sigut noliejat amb la col·laboració de les famílies del centre, a favor de la Fundació Junts per la Vida, i de l’empresari valencià Juan Manuel Baixauli.

L’alumnat ha recollit i ha carregat en l’autobús fins a 12 tones d’ajuda humanitària. També han recaptat material per a les famílies ucraïneses que estan arribant a la Comunitat Valenciana.

El vehicle tornarà a la ciutat amb cinquanta persones, un trasllat organitzat per l’equip de voluntaris de l’oenegé valenciana Junts Per la Vida, que està treballant a la frontera en l’atenció a les persones que fugen de la guerra del seu país. Les famílies del Mas Camarena s’han oferit per a acollir alguns dels refugiats ucraïnesos que hi arribaran. A més, el centre està facilitant habitacions d’emergència.

La Fundació Junts per la Vida està rebent donacions en el seu web per a poder sufragar les despeses de tot l’operatiu, ja que només disposa dels fons propis de l’associació i aportacions particulars.