La majoria del moviment veïnal, “favorable” a aplicar la taxa turística a la ciutat

La Federació d’Associacions Veïnals de València ha volgut conéixer l’opinió de les diferents associacions de la ciutat en relació amb la possible implantació d’una taxa turística a la ciutat, motiu pel qual se’ls va traslladar una enquesta voluntària el mes de febrer passat.

Segons es desprén dels resultats de la consulta i com informen fonts de l’entitat veïnal, “un 72,2 % de les 36 enquestes de les associacions participants s’han mostrat favorables a la implantació de la taxa turística, però aquesta s’ha d’invertir en mesures per a contindre els efectes adversos del turisme massiu a la ciutat i de la bambolla immobiliària que porta aparellada”.

Aquesta taxa, assenyalen les mateixes fonts, ha de servir “com a contribució a la conservació dels béns i serveis que la ciutat ofereix”, però també és necessari “el desenvolupament de polítiques urbanístiques que continguen els desnonaments, les pujades dels preus del lloguer o la degradació dels espais públics”.

La taxa turística és “una solució, però, com s’assenyala en una de les respostes, no és l’única”, expliquen.

València gaudeix de la “distinció” de ciutat turística, “per la qual cosa ha de dotar-se d’instruments per a gestionar amb eficàcia una creixent demanda d’oci i de serveis públics, i, al mateix temps, previndre els desajustaments que aquesta demanda provoca en la vida quotidiana de molts barris de la ciutat”.

Així mateix, els portaveus de la Federació d’Associacions Veïnals subratllen que la redacció del PORT (pla d’ordenació de recursos turístics) previst en la Llei de turisme “ja hauria d’estar en l’agenda de normatives que ha de desenvolupar l’Ajuntament de València per a frenar la pressió especulativa sobre els habitatges i la degradació de barris sencers”.

En definitiva, el moviment veïnal representat per la Federació d’Associacions Veïnals “diu sí a la taxa turística”, però remarca que hi troba a faltar “polítiques actives per a garantir la predicada sostenibilitat del turisme”.