Premi Maulet 2022 per al líder d’Al Tall, Vicent Torrent

Fidel a la seua cita de cada any amb la història, la Comissió 9 d’Octubre de Torrent ha atorgat els seus Premis Maulet 2022 l’Horta Sud, que, en aquesta ocasió, tenen com a principal protagonista el líder del grup Al Tall, Vicent Torrent, per tota una llarga trajectòria de contribució a la cultura i a la música, tant des del grup com des de la seua faceta de musicòleg. L’artista de Torrent dona nom, des del passat mandat, a l’auditori de la ciutat.

De manera paral·lela, la Comissió ha decidit reconéixer el treball de més de 40 anys de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, per la seua defensa de la identitat mitjançant la recuperació de la història local. El col·lectiu publica cada any un llibre amb diferents treballs i, al llarg de més de quatre dècades, per les seues pàgines han passat més de 300 autors i autores, a més d’haver recuperat més de 5.000 fotografies que estan ara en un arxiu accessible a la ciutadania. El tercer guardó d’aquesta edició és per a la paternera Teresa Segarra, la veu del cant d’estil a la capital de l’Horta Nord, que també ha protagonitzat, per mitjà d’aquest gènere, una important contribució al foment i la normalització de l’ús del valencià. Finalment, la Comissió ha decidit premiar l’Assemblea de Veïns de Benimaclet, per la seua acció al barri. Els guardons s’entregaran en un acte públic que tindrà lloc el dia 3 d’abril al centre ambiental Natura i Cultura de Torrent i que començarà amb un esmorzar popular al qual seguirà l’acte de reconeixements, tal com informa la presidenta de la Comissió 9 d’Octubre, Maria Jesús Herrada.