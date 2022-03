Sanitat notifica 10.781 contagis nous i 12 morts a la C. Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 10.781 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens des de l’última actualització, dimarts. D’aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 1.338.647 persones. Per províncies, els casos nous en són 626 a Castelló (159.652 en total), 2.199 a Alacant (465.048) i 7.954 a València (713.942) i 2 casos sense assignar, amb la qual cosa la xifra global de contagis no assignats ascendeix a 5.

D’altra banda, s’han registrat 5.594 altes. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia a la Comunitat Valenciana des que va començar la pandèmia és d’1.320.651. Per províncies, les altes es distribueixen així: 158.461 a Castelló, 459.197 a Alacant i 702.935 a València. El total d’altes no assignades es manté en 58. Els hospitals valencians tenen, actualment, 437 persones ingressades, 40 d’elles en l’UCI: 51 a la província de Castelló, 4 en UCI; 152 a la província d’Alacant, 13 d’elles en l’UCI; i 234 a la província de València, 23 en UCI. Des de l’última actualització, s’han notificat 12 defuncions per coronavirus, totes en els últims 7 dies, excepte dos casos de febrer i dos de gener. Es tracta de 9 dones d’entre 61 i 100 anys i 3 homes d’entre 46 i 89 anys. El total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 9.152: 1.056 a la província de Castelló, 3.489 a Alacant i 4.607 a València. D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 20.285 casos actius, la qual cosa suposa un 1,50 % del total de positius.