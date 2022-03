Sueca pacta millores que pal·lien els efectes de les pluges

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha sol·licitat als responsables de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (EPSAR), dependent de la Conselleria de Medi Ambient, “una solució, com més prompte millor i de manera definitiva, als problemes i danys en els béns de la ciutadania que ocasionen les acumulacions d’aigua que es produeixen en algunes zones del nucli urbà després d’episodis de pluja intensa, segons l’alcalde, Dimas Vázquez.

Fa uns mesos es va dur a terme una neteja completa dels embornals, “molt necessària, perquè feia massa temps que no es duia a terme i la quantitat de residus que s’hi havien acumulat era molt important. Així evitàvem la circulació ràpida de l’aigua, que és el que ens interessa perquè els embornals puguen donar un servei òptim i puguen engolir tota l’aigua de pluja”.

Els representants de l’Ajuntament han exposat a l’empresa diferents solucions, com l’augment del diàmetre del col·lector i, fins i tot, la construcció d’un altre en paral·lel, a més de connexions noves que servisquen de sobreeixidors en altres punts, com el Sequial.

També es va analitzar la gola de Motilla. “Encara que les anàlisis de la Conselleria indiquen que és apta per al bany, pensem que l’aspecte no és el més adequat”, sosté l’alcalde. “L’estiu passat es van instal·lar barreres de filtres sòlids que van demostrar que, lamentablement, alguns comportaments incívics provoquen també que l’estat de l’aigua no siga el que tots desitgem; gràcies a aquestes barreres, es va poder recollir grans quantitats de fem i residus”, va afegir ahir el regidor Joan Carles Vázquez.